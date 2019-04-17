9 استخدامات مفيدة جداً لهاتفك القديم

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مع تسارع تطور الأجيال في الهواتف الذكية عاماً بعد عام، ورغبة الكثيرين في الحصول على ما هو أحدث، يجد هؤلاء أنفسهم في موقف صعب بشأن كيفية التخلص من الهواتف القديمة.

لكن الهواتف القديمة يمكن أن تكون لها فوائد كثيرة قد لا يعلمها كثيرون، وفق ما أفاد موقع “مشابل” الذي استعرض 10 فوائد للهواتف التي لا نريد استخدامها لكنها لا تزال صالحة للعمل.

خوذة واقع افتراضي

بسبب ارتفاع سعر أجهزة الواقع الافتراضي، فإنه يمكنك صنع واحد منها إن كان لديك جهاز سامسونغ قديم ولا تود استخدامه. فكل ما عليك هو تنصيب تطبيق Oculus على هاتفك القديم..، مع إطار كرتوني للهاتف، واستمتع ببعض المرح.

جهاز تحكم بالتلفزيون

إن كنت قد فقدت جهاز التحكم بالتلفزيون، أو لا تعرف مكانه في البيت، فبإمكانك الاستعاضة عنه بهاتفك الذكي القديم. وهناك عشرات التطبيقات الخاصة بأبل أو سامسونغ للريموت كونترول.

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كاميرا للأطفال

من السهل تحويل الهاتف الذكي القديم إلى كاميرا للأطفال، لا سيما أن قدرات معظم كاميرات الهواتف الذكية كبيرة جداً. ويمكن لطفلك أيضاً باستخدام بعض التطبيقات التقاط الصور وتحريرها مباشرة على الجهاز.

هاتف وجهاز للعب

هناك الكثير من الألعاب الإلكترونية التي يمكن تحميلها على الهواتف الذكية،ولا تحتاج إلى اتصال بالإنترنت، فلماذا لا تخصص جهازك القديم للألعاب فقط؟ أو بإمكانك تخصيصه كذلك لألعاب أطفالك، كما يمكن أن يساعد هاتفك الذكي القديم في أن يكون ساعة منبه من أجل إدارة الوقت. وبإمكانك تحويل شاشة العرض الكبيرة للهاتف الذكي القديم إلى منبه من خلال تطبيق مخصص لهذا الغرض.

جهاز دردشة مرئية

أصبح التواصل عبر سكايب أو فيس تايم جزءاً من منصات الدردشة المرئية اليومية تقريباً، ومن هنا يمكن استغلال الهاتف القديم وتخصيصه لمحادثات الفيديو مع الأصدقاء والعائلة.

