وظائف شاغرة للرجال والنساء في مجموعة إيلاف

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أعلنت شركة مجموعة إيلاف- المتخصصة بقطاع الضيافة الفندقية والسياحة والسفر- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من مكة المكرمة، وجدة.

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. عامل نظافة غرف (للرجال/ مكة المكرمة): شهادة الثانوية العامة فأدنى.

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. ممثل خدمات الضيوف‎ (عدد وظيفتين للجنسين/ جدة): شهادة الدبلوم في تخصص الفندقة.

وأوضحت المجموعة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف..، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 يوليو 2019م.

وأشارت المجموعة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

