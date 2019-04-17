5 وظائف إدارية شاغرة لدى جامعة كاوست

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أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. قائد الخدمات اللوجستية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو سلسلة التوريد، أو إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

. مدير المخاطر: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل درجة الماجستير.

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. أخصائي المكتبة: درجة الماجستير في تخصص علوم المكتبات، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل درجة الدكتوراه.

. أخصائي مركز الطلاب والاتصالات: درجة الماجستير في تخصص ذي الصلة.

. مساعد خدمات المكتبة: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف..، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 إبريل 2019م، مبيّنة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

