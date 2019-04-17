وظائف مدرس لغة شاغرة للجنسين في جامعة الملك سعود

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أعلنت عمادة الموارد البشرية بجامعة الملك سعود عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة للرجال والنساء، برتبة (مدرس لغة- المستوى الخامس والسادس)، لحملة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس، وترغب الجامعة بشغلها بكوادر سعودية مؤهلة، وذلك للعمل في عمادة السنة الأولى المشتركة، وكلية المجتمع بالرياض.

وأهابت الجامعة بجميع الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة والاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة زيارة الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية بالجامعة (هنا)؛ مشيرةً إلى أن التقديم يبدأ يوم الأربعاء الموافق 1440/08/12هـ وينتهي يوم الخميس الموافق 1440/08/20هـ.

ولمعرفة الشروط المطلوبة وتفاصيل أكثر..، الدخول على الرابط التالي: (هنا)

