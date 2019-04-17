بالصور.. أمير الرياض يرعى حفل تخريج طلاب مدارس الملك فيصل

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء الثلاثاء حفل تخريج مدارس الملك فيصل للعام الدراسي 1439-1440، وتكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين بحضور عدد من الأمراء.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر في تصريح صحفي عن تهنئته للجميع بهذه المناسبة، قائلًا: «شعوري شعور السعادة دائمًا والفخر بهؤلاء الشباب أبناء هذا الوطن على ما وصلوا إليه من تطور -ولله الحمد- في هذه المدارس ووصلوا إلى هذا المستوى الذي ننشده جميعًا. هؤلاء أبناء الوطن وخدام الوطن ولهم إن شاء الله التوفيق».

وأضاف أمير الرياض: «والدهم وقائدهم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- دائمًا ينظران إليهم بالتقدير. وهؤلاء الشباب بإذن الله سيكونون خير عون لمسيرة هذه البلاد والتنمية. والآباء والأمهات موجودون اليوم وهذا فخر للجميع ولله الحمد».

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من جانبه، ألقى المدير العام لمدارس الملك الفيصل مارتن ماكلوهن كلمة أعرب فيها عن شكره لأمير منطقة الرياض على رعايته حفل تخريج طلاب مدارس الملك فيصل، منوهًا بإنجازات المدارس منذ تأسيسها ومنافستها لأكبر المؤسسات التعليمية محليًّا ودوليًّا، مقدمًا تهنئته للخريجين وأمنياته لهم بالتوفيق في حياتهم المستقبلة.

ثم ألقيت كلمة الخريجين التي رحبوا في مستهلها براعي الحفل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، منوهين بدور المدارس في مستواهم العلمي واكتساب المهارات المتعددة لخدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم، معربين عن شكرهم البالغ لكل من أسهم في مسيرتهم العلمية والعملية.

عقب ذلك شاهد أمير الرياض عرضًا مرئيًّا عن المدارس وكرم المتفوقين، كما تضمن الحفل مشاركات طلابية من المستويات الأولية والعرضة النجدية.