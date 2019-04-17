السعودية اليوم / وكيل جامعة جازان يدشن خدمة " بياناتي الوظيفية "



جيزان 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 أبريل 2019 م واس

دشن وكيل جامعة جازان الدكتور محمد بن علي معشي أمس، خدمة "بياناتي" بحضور مديرة فرع وزارة الخدمة المدنية بجازان جيهان بنت محمد الحساني، وذلك على مسرح كليتي الآداب والمجتمع.

وتضمن برنامج التدشين ورشة عمل تناولت التعريف بمنصة "بياناتي الوظيفية " التي تقدم العديد الخدمات الرقمية للموظف منها القدرة على تصحيح البيانات واستعراضها، والاطلاع على السجل الوظيفي التاريخي وطباعة بيان الخدمة، مع إمكانية متابعة قرارات التدريب والابتعاث والمعاملات الإدارية، وإتاحة مدة الخدمة بعد اعتماد طلبات التحديث على البيانات الوظيفية، كما تمكن المنصة الموظف من متابعة كافة الطلبات من أي مكان.

// انتهى//

10:36ت م

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