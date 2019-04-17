السعودية اليوم / خدمات مياه الشرقية تواصل أعمال مشروعها الحيوي لرفع تغطية المياه المحلاة بمدينة الدمام



الدمام 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واس

تواصل الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية أعمالها في مشروعها الحيوي بمدينة الدمام لتغذية أحياء جديدة بالمياه المحلاة ورفع نسب تغطيتها بالمدينة عن طريق ربط خطوط رئيسية بعضها ببعض ورفع الكفاءة التشغيلية لوصول المياه المحلاة بضغوط مناسبة للسكان من خلال بعض الشبكات الرئيسية التي تم استحداثها مؤخراً.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية المهندس حمدي بن دبشي الشراري، أن الوصول إلى النتائج المرجوه من مشروع الربط سيترتب عليه إيقاف ضخ المياه المحلاة عند العاشرة من مساء اليوم الأربعاء؛ على عدد من الأحياء بمدينة الدمام وهي (الإتصالات، والروضة، وغرناطة، والنزهة، والجامعيين، والريان، المريكبات، ومدينة العمال، وعبدالله فؤاد)، حيث تعمل خلالها الإدارة على أعمال ربط بعض الخطوط الرئيسية مع الشبكة العامة للمياه المحلاة.

وأفاد المهندس الشراري، أنه سيتم تعويض ضخ المياه المحلاة بمياه الآبار لمدة 15 ساعة؛ تعود على أثرها المياه المحلاة للضخ في الأحياء المذكورة عقب انتهاء أعمال الربط المخطط لها في الخطوط الرئيسية بالشبكة الخاصة بالمياه المحلاة والتي يتوقع عودة الضخ تدريجياً ابتداءاً من ظهر يوم غد الخميس.

وبين أنه تم اختيار هذه الأوقات لانخفاض مستوى الاستهلاك بها، مما يقلل احتمالية تأثر المشتركين بهذه الأعمال وخصوصاً من يمتلك خزانات أرضية وعلوية في عقاره تسانده في التنظيم المائي الداخلي لديه، مشيرا إلى أنه تم توجيه فرق الطوارئ الفنية لتجهيز عدد من الصهاريج لدعم بعض العقارات التي قد تحتاج إلى ذلك في الأحياء المستهدفة من خلال تلقي الطلبات على أرقام الطوارئ(939).

// انتهى//

10:36ت م

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