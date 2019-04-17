“الدفاع المدني” تحذر من التقلبات المناخية المتوقع استمرارها على عدة مناطق

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة من بعض المخاطر التي قد تصاحب التقلبات المناخية المتوقع استمرارها على اجزاء من المنطقة في محافظات بدر و الحناكية و خيبر و العيص، وفقاً للتوقعات المناخية وحالة التنبية المتقدم الوارد من الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة، اليوم الاربعاء الموافق ١٤٤٠/٨/١٢، حتى نهاية الإجازة الاسبوعية.

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ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، مع أهمية الالتزام بمبادئ السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر كالأودية والشعاب، وذلك لما تشكله من مخاطر عالية على الارواح والممتلكات.

وشددت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة على أهمية اتباع الإرشادات والتحذيرات التي تنشرها المديرية العامة للدفاع المدني عبر وسائل الإعلام وحساباتها المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المتحدث الاعلامي لمدني المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة بالادارات الخارجية بالمحافظات والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية و الخاصة ذات العلاقة المعنية بتدابير الدفاع المدني متمنين السلامة للجميع.