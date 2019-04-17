شكرا لقرائتكم خبر عن «الخدمة المدنية» تكشف حقيقة السماح بنقل الموظف دون موافقته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) كشفت وزارة الخدمة المدنية حقيقة ما تم تداوله أخيراً بشأن السماح للجهة الحكومية بنقل الموظف دون موافقته. كشفت وزارة الخدمة المدنية حقيقة ما تم تداوله أخيراً بشأن السماح للجهة الحكومية بنقل الموظف دون موافقته. وأوضحت وزارة الخدمة المدنية عبر تغريدة في حسابها على «تويتر» اليوم (الأربعاء) أن المادة المتعلقة بنقل الموظف لم تتغير في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بنسختها الجديدة، وإنما أكدت أن يكون نقل الموظف مرتبطاً بما تقتضيه مصلحة العمل.



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