شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع حيوية للمياه لرفع تغطية «المحلاة» في الدمام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

تعمل الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية على مشروع حيوي بمدينة الدمام؛ لتغذية أحياء جديدة بالمياه المحلاة، ورفع نسب تغطيتها بالمدينة عن طريق ربط خطوط رئيسية بعضها ببعض، ورفع الكفاءة التشغيلية لوصول المياه المحلاة بضغوط مناسبة للسكان، من خلال بعض الشبكات الرئيسية التي تم استحداثها أخيراً.

وكشف مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية المهندس حمدي بن دبشي الشراري إلى أن الوصول إلى النتائج المرجوة من مشروع الربط سيترتب عليه إيقاف ضخ المياه المحلاة عند العاشرة من مساء اليوم (الأربعاء) على عدد من الأحياء بمدينة الدمام (الاتصالات، الروضة، غرناطة، النزهة، الجامعيين، الريان، المريكبات، مدينة العمال، عبدالله فؤاد) حيث تعمل خلالها الإدارة على أعمال ربط بعض الخطوط الرئيسية مع الشبكة العامة للمياه المحلاة.

وبين المهندس الشراري أنه سيتم تعويض ضخ المياه المحلاة بمياه الآبار لمدة 15 ساعة، تعود على أثرها المياه المحلاة للضخ في الأحياء المذكورة عقب انتهاء أعمال الربط المخطط لها في الخطوط الرئيسية بالشبكة الخاصة بالمياه المحلاة، ويتوقع عودة الضخ تدريجياً ابتداءً من ظهر يوم الخميس.

وأكد مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية أنه تم اختيار هذه الأوقات لانخفاض مستوى الاستهلاك بها، ما يقلل احتمالية تأثر المشتركين بهذه الأعمال وخصوصاً من يمتلك خزانات أرضية وعلوية في عقاره تسانده في التنظيم المائي الداخلي لديه، فيما تم توجيه فرق الطوارئ الفنية لتجهيز عدد من الصهاريج لدعم بعض العقارات التي قد تحتاج إلى ذلك في الأحياء المستهدفة من خلال تلقي الطلبات على أرقام الطوارئ (939).