، "كراني": زائر قطبي جديد يدهم أجواء المملكة ،

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توقّع خبير الأرصاد حسن كراني؛ حالة عدم استقرار قادمة، وزائراً قطبياً جديداً يدهم أجواء المملكة.
وقال عبر حسابه في "تويتر"، اليوم الأربعاء،: عدم استقرار قادم، دخل الزائر القطبي، فجر اليوم، عبر الشمالية الغربية، وأدى إلى تمركز محور الكتلة الدافئة التي تميل للحرارة على الوسط والشرق.. كبداية لعدم استقرارٍ بصحبة بداية لتكوُّن رُكامي على الوسط وأجزاءٍ من الغرب والشرق وعلى المصايف والجنوبية الغربية مع فرصة خلايا ممطرة ونشاط للرياح.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تهيؤ الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة و الغبار على مناطق: المدينة المنوّرة، حائل، والقصيم؛ يمتد تأثيرها إلى حفر الباطن ورفحا والأجزاء الواقعة بينهما، كذلك على مرتفعات مكة المكرّمة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض (عفيف، الدوادمي)، كما تتهيّأ الفرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: الباحة، عسير، جازان، ونجران.
"كراني": زائر قطبي جديد يدهم أجواء المملكةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-17
توقّع خبير الأرصاد حسن كراني؛ حالة عدم استقرار قادمة، وزائراً قطبياً جديداً يدهم أجواء المملكة.
وقال عبر حسابه في "تويتر"، اليوم الأربعاء،: عدم استقرار قادم، دخل الزائر القطبي، فجر اليوم، عبر الشمالية الغربية، وأدى إلى تمركز محور الكتلة الدافئة التي تميل للحرارة على الوسط والشرق.. كبداية لعدم استقرارٍ بصحبة بداية لتكوُّن رُكامي على الوسط وأجزاءٍ من الغرب والشرق وعلى المصايف والجنوبية الغربية مع فرصة خلايا ممطرة ونشاط للرياح.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تهيؤ الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة و الغبار على مناطق: المدينة المنوّرة، حائل، والقصيم؛ يمتد تأثيرها إلى حفر الباطن ورفحا والأجزاء الواقعة بينهما، كذلك على مرتفعات مكة المكرّمة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض (عفيف، الدوادمي)، كما تتهيّأ الفرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: الباحة، عسير، جازان، ونجران.
17 إبريل 2019 - 12 شعبان 1440
09:38 AM
قال: بداية لتكوُّن رُكامي على الوسط ومواقع عدة
توقّع خبير الأرصاد حسن كراني؛ حالة عدم استقرار قادمة، وزائراً قطبياً جديداً يدهم أجواء المملكة.
وقال عبر حسابه في "تويتر"، اليوم الأربعاء،: عدم استقرار قادم، دخل الزائر القطبي، فجر اليوم، عبر الشمالية الغربية، وأدى إلى تمركز محور الكتلة الدافئة التي تميل للحرارة على الوسط والشرق.. كبداية لعدم استقرارٍ بصحبة بداية لتكوُّن رُكامي على الوسط وأجزاءٍ من الغرب والشرق وعلى المصايف والجنوبية الغربية مع فرصة خلايا ممطرة ونشاط للرياح.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تهيؤ الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة و الغبار على مناطق: المدينة المنوّرة، حائل، والقصيم؛ يمتد تأثيرها إلى حفر الباطن ورفحا والأجزاء الواقعة بينهما، كذلك على مرتفعات مكة المكرّمة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض (عفيف، الدوادمي)، كما تتهيّأ الفرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: الباحة، عسير، جازان، ونجران.
، "كراني": زائر قطبي جديد يدهم أجواء المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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