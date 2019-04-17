محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت وزارة الخدمة المدنية ما يتعلق بصلاحية نقل الموظف دون موافقته. ‏‫وقالت الوزارة اليوم: إنه إشارة إلى ما تم تداوله بشأن السماح للجهة الحكومية بنقل الموظف دون موافقته؛ توضح وزارة #الخدمة_المدنية أن المادة المتعلقة بنقل الموظف لم تتغير في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بنسختها الجديدة؛ وإنما أكدت أن يكون نقل الموظف مرتبطًا بما تقتضيه مصلحة العمل. "الخدمة المدنية": مادة نقل الموظف لم تتغير.. فقط أكدت أن النقل مرتبط بمصلحة العمل عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-04-17 أوضحت وزارة الخدمة المدنية ما يتعلق بصلاحية نقل الموظف دون موافقته. ‏‫وقالت الوزارة اليوم: إنه إشارة إلى ما تم تداوله بشأن السماح للجهة الحكومية بنقل الموظف دون موافقته؛ توضح وزارة #الخدمة_المدنية أن المادة المتعلقة بنقل الموظف لم تتغير في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بنسختها الجديدة؛ وإنما أكدت أن يكون نقل الموظف مرتبطًا بما تقتضيه مصلحة العمل. Advertisements 17 إبريل 2019 - 12 شعبان 1440 09:24 AM أوضحت وزارة الخدمة المدنية ما يتعلق بصلاحية نقل الموظف دون موافقته. ‏‫وقالت الوزارة اليوم: إنه إشارة إلى ما تم تداوله بشأن السماح للجهة الحكومية بنقل الموظف دون موافقته؛ توضح وزارة #الخدمة_المدنية أن المادة المتعلقة بنقل الموظف لم تتغير في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بنسختها الجديدة؛ وإنما أكدت أن يكون نقل الموظف مرتبطًا بما تقتضيه مصلحة العمل. ، "الخدمة المدنية": مادة نقل الموظف لم تتغير.. فقط أكدت أن النقل مرتبط بمصلحة العمل ،

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