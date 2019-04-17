، مخطط المروج بينبع .. حضر المسكن وغابت الكهرباء وبقي الحلم ،

محمد بن مسعود - الدمام - المتضررون طالبوا بسرعة إيصال التيار: "البلدية أعطتنا رخص البناء"

يعاني بعض سكان مخطط المروج "د5" بمحافظة ينبع، عدم إيصال التيار الكهربائي إلى منازلهم التي شيّدوها منذ سنوات عدة، مشيرين إلى أنهم تحملوا الديون من أجل إكمال منازلهم غير أنهم صُدموا بعدم قدرتهم على السكن بسبب التيار الكهربائي.

وقال المواطنون لـ "الخليج 365"، إنهم امتلكوا قطعاً من الأراضي بمخطط المروج بعد شرائها بإجراءات نظامية وموثّقة وبصك شرعي ثم بدأوا في عملية بناء مساكن لهم ولعائلاتهم ووضعوا كل ما يملكون في هذا البناء، ولكن الصدمة كانت بعد الانتهاء من تكملة البناء؛ حيث واجهتهم مشكلة دخول التيار الكهربائي، مشيرين إلى أن البلدية والجهات المعنية هي التي أعطتهم رخص البناء في هذا المخطط.

ولفتوا إلى أنهم يحلمون باكتمال فرحتهم مع عائلاتهم في الاستقرار في منزل مملوك لهم والتخلص من عبء الإيجار، فهم منذ سنوات عدة حتى الآن دون تيار كهربائي على الرغم من أن المباني القريبة جداً منهم تتمتع بالتيار الكهربائي ولا تعاني مثلهم عدم إيصال التيار الكهربائي في المخطط المعتمد.

وطالب الأهالي بسرعة إيصال التيار إلى منازلهم ليتمكنوا من السكن، خاصة أن معظمهم بنى منزله بقروض من صندوق التنمية العقاري وقروض شخصية مؤكدين أنهم خاطبوا الجهات المعنية لكن دون جدوى، مشيرين إلى أن شركة الكهرباء أرسلت خطابات عدة تطلب من البلدية الموافقة بإعطاء تصريحاً لإدخال التيار الكهربائي إلى منازلهم.