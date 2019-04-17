، الشرقية .. إيقاف ضخ المياه المحلاة في الدمام لمدة 15 ساعة اعتباراً من اليوم ،

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قال مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، المهندس حمدي بن دبشي الشراري؛ إنه سيتم إيقاف ضخ المياه المحلاة عند العاشرة من مساء اليوم الأربعاء على عدد من الأحياء بمدينة الدمام، ومنها "الاتصالات، الروضة، غرناطة، النزهة، الجامعيين، الريان، المريكبات، مدينة العمال، عبدالله فؤاد"؛ حيث تعمل خلالها الإدارة على أعمال ربط بعض الخطوط الرئيسة مع الشبكة العامة للمياه المحلاة.
تفصيلاً؛ تعمل الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية على مشروع حيوي بمدينة الدمام لتغذية أحياء جديدة بالمياه المحلاة ورفع نسب تغطيتها بالمدينة عن طريق ربط خطوط رئيسة بعضها بعضا ورفع الكفاءة التشغيلية لوصول المياه المحلاة بضغوط مناسبة للسكان من خلال بعض الشبكات الرئيسة التي تم استحداثها أخيراً.
وكشف مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، المهندس حمدي بن دبشي الشراري؛ أن للوصول إلى النتائج المرجوة من مشروع الربط سيترتب على ذلك إيقاف ضخ المياه المحلاة عند العاشرة من مساء يوم الأربعاء، على عدد من الأحياء بمدينة الدمام "الاتصالات، الروضة، غرناطة، النزهة، الجامعيين، الريان، المريكبات، مدينة العمال، عبدالله فؤاد"؛ حيث تعمل خلالها الإدارة على أعمال ربط بعض الخطوط الرئيسة مع الشبكة العامة للمياه المحلاة.
وأضاف المهندس الشراري؛ أنه سيتم تعويض ضخ المياه المحلاة بمياه الآبار لمدة 15 ساعة؛ تعود على أثرها المياه المحلاة للضخ في الأحياء المذكورة عقب انتهاء أعمال الربط المخطط لها في الخطوط الرئيسة بالشبكة الخاصة بالمياه المحلاة التي يتوقع عودة الضخ تدريجياً ابتداءً من ظهر يوم الخميس.
وأكّد الشراري؛ أنه تم اختيار هذه الأوقات لانخفاض مستوى الاستهلاك بها مما يقلل احتمالية تأثر المشتركين بهذه الأعمال، وخصوصاً مَن يمتلك خزانات أرضية وعلوية في عقاره تسانده في التنظيم المائي الداخلي لديه، فيما تم توجيه فرق الطوارئ الفنية لتجهيز عدد من الصهاريج لدعم بعض العقارات التي قد تحتاج إلى ذلك في الأحياء المستهدفة من خلال تلقي الطلبات على أرقام الطوارئ (939).
الشرقية .. إيقاف ضخ المياه المحلاة في الدمام لمدة 15 ساعة اعتباراً من اليومصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-17
قال مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، المهندس حمدي بن دبشي الشراري؛ إنه سيتم إيقاف ضخ المياه المحلاة عند العاشرة من مساء اليوم الأربعاء على عدد من الأحياء بمدينة الدمام، ومنها "الاتصالات، الروضة، غرناطة، النزهة، الجامعيين، الريان، المريكبات، مدينة العمال، عبدالله فؤاد"؛ حيث تعمل خلالها الإدارة على أعمال ربط بعض الخطوط الرئيسة مع الشبكة العامة للمياه المحلاة.
تفصيلاً؛ تعمل الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية على مشروع حيوي بمدينة الدمام لتغذية أحياء جديدة بالمياه المحلاة ورفع نسب تغطيتها بالمدينة عن طريق ربط خطوط رئيسة بعضها بعضا ورفع الكفاءة التشغيلية لوصول المياه المحلاة بضغوط مناسبة للسكان من خلال بعض الشبكات الرئيسة التي تم استحداثها أخيراً.
وكشف مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، المهندس حمدي بن دبشي الشراري؛ أن للوصول إلى النتائج المرجوة من مشروع الربط سيترتب على ذلك إيقاف ضخ المياه المحلاة عند العاشرة من مساء يوم الأربعاء، على عدد من الأحياء بمدينة الدمام "الاتصالات، الروضة، غرناطة، النزهة، الجامعيين، الريان، المريكبات، مدينة العمال، عبدالله فؤاد"؛ حيث تعمل خلالها الإدارة على أعمال ربط بعض الخطوط الرئيسة مع الشبكة العامة للمياه المحلاة.
وأضاف المهندس الشراري؛ أنه سيتم تعويض ضخ المياه المحلاة بمياه الآبار لمدة 15 ساعة؛ تعود على أثرها المياه المحلاة للضخ في الأحياء المذكورة عقب انتهاء أعمال الربط المخطط لها في الخطوط الرئيسة بالشبكة الخاصة بالمياه المحلاة التي يتوقع عودة الضخ تدريجياً ابتداءً من ظهر يوم الخميس.
وأكّد الشراري؛ أنه تم اختيار هذه الأوقات لانخفاض مستوى الاستهلاك بها مما يقلل احتمالية تأثر المشتركين بهذه الأعمال، وخصوصاً مَن يمتلك خزانات أرضية وعلوية في عقاره تسانده في التنظيم المائي الداخلي لديه، فيما تم توجيه فرق الطوارئ الفنية لتجهيز عدد من الصهاريج لدعم بعض العقارات التي قد تحتاج إلى ذلك في الأحياء المستهدفة من خلال تلقي الطلبات على أرقام الطوارئ (939).
17 إبريل 2019 - 12 شعبان 1440
09:18 AM
الشراري: لمتابعة أعمال ربط بعض الخطوط الرئيسة مع الشبكة .. لرفع التغطية
قال مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، المهندس حمدي بن دبشي الشراري؛ إنه سيتم إيقاف ضخ المياه المحلاة عند العاشرة من مساء اليوم الأربعاء على عدد من الأحياء بمدينة الدمام، ومنها "الاتصالات، الروضة، غرناطة، النزهة، الجامعيين، الريان، المريكبات، مدينة العمال، عبدالله فؤاد"؛ حيث تعمل خلالها الإدارة على أعمال ربط بعض الخطوط الرئيسة مع الشبكة العامة للمياه المحلاة.
تفصيلاً؛ تعمل الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية على مشروع حيوي بمدينة الدمام لتغذية أحياء جديدة بالمياه المحلاة ورفع نسب تغطيتها بالمدينة عن طريق ربط خطوط رئيسة بعضها بعضا ورفع الكفاءة التشغيلية لوصول المياه المحلاة بضغوط مناسبة للسكان من خلال بعض الشبكات الرئيسة التي تم استحداثها أخيراً.
وكشف مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، المهندس حمدي بن دبشي الشراري؛ أن للوصول إلى النتائج المرجوة من مشروع الربط سيترتب على ذلك إيقاف ضخ المياه المحلاة عند العاشرة من مساء يوم الأربعاء، على عدد من الأحياء بمدينة الدمام "الاتصالات، الروضة، غرناطة، النزهة، الجامعيين، الريان، المريكبات، مدينة العمال، عبدالله فؤاد"؛ حيث تعمل خلالها الإدارة على أعمال ربط بعض الخطوط الرئيسة مع الشبكة العامة للمياه المحلاة.
وأضاف المهندس الشراري؛ أنه سيتم تعويض ضخ المياه المحلاة بمياه الآبار لمدة 15 ساعة؛ تعود على أثرها المياه المحلاة للضخ في الأحياء المذكورة عقب انتهاء أعمال الربط المخطط لها في الخطوط الرئيسة بالشبكة الخاصة بالمياه المحلاة التي يتوقع عودة الضخ تدريجياً ابتداءً من ظهر يوم الخميس.
وأكّد الشراري؛ أنه تم اختيار هذه الأوقات لانخفاض مستوى الاستهلاك بها مما يقلل احتمالية تأثر المشتركين بهذه الأعمال، وخصوصاً مَن يمتلك خزانات أرضية وعلوية في عقاره تسانده في التنظيم المائي الداخلي لديه، فيما تم توجيه فرق الطوارئ الفنية لتجهيز عدد من الصهاريج لدعم بعض العقارات التي قد تحتاج إلى ذلك في الأحياء المستهدفة من خلال تلقي الطلبات على أرقام الطوارئ (939).
، الشرقية .. إيقاف ضخ المياه المحلاة في الدمام لمدة 15 ساعة اعتباراً من اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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