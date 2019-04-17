شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الحرس يقلد بطلين انواط الشرف والشجاعة بعد إصابتهم خلال أداء واجبهم الوطني بالحد الجنوبي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:46 صباحًا, 17 أبريل 2019 م
المناطق_الرياض
استقبل سمو الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني في مكتبه يوم أمس كل من المقدم ركن سعد بن مقحم و المقدم ركن خالد المانع بعد ثماثلهم للشفاء جراء أصابتهم، خلال أداء واجبهم الوطني بالحد الجنوبي.
وخلال الاستقبال أشاد سمو وزير الحرس ببطولة وشكيمة البطلين بن مقحم والمانع من لواء الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول الآلي بالحرس الوطني اللذان تعرضا لصاروخ موجه خلال تأدية عملهما على الحد الجنوبي بقطاع نجران.
وكرم وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز المقدم ركن سعد بن مقحم والمقدم ركن خالد المانع بأنواط الشرف والمعركة والشجاعة بعد شفائهم من إصابتهم أثناء أدائهم الواجب الوطني.
وأكد سمو الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز خلال الاستقبال أن القيادة وجميع المواطنين يرون فيهم الفخر هم وبقية زملائهم، وتابع سموه هناك رجال على الحد يقومون بواجبهم وأفضل بإيمان لحماية وطنهم ومقدساتهم، واصفاً بطولتهم بالانجاز.
وكان البطلين المقدم ركن سعد بن مقحم و المقدم ركن خالد المانع وهما من منسوبي لواء الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول الآلي قد أصيبا قبل ما يقارب تسعة أشهر خلال المواجهات مع المتمردين الحوثيين على جبهة نجران.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | وزير الحرس يقلد بطلين انواط الشرف والشجاعة بعد إصابتهم خلال أداء واجبهم الوطني بالحد الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.