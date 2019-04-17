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حدث ليلًا.. إسقاط طائرة حوثية في الحديدة

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2019-04-17

حدث ليلًا.. إسقاط طائرة حوثية في الحديدة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أسقطت قوات الجيش الوطني، طائرة استطلاع حوثية مسيرة في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية إن طائرة الاستطلاع الحوثية كانت تحلق في شمال التحيتا وتحاول رصد وتصوير مواقع العمالقة، وقام الجيش باستهداف الطائرة وإسقاطها، بحسب ما أفادت قناة العربية.

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وأوضحت مصادر أخرى أن ميليشيا الحوثي كثفت مؤخرًا من خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية في الحديدة. وتسعى للتصعيد العسكري بكل الوسائل ومنها القصف والاستهداف ومحاولة التسلل للتقدم نحو مواقع العمالقة في مناطق متفرقة من الحديدة.

وتأتي هذه الخروقات والانتهاكات المتواصلة بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على بدء الهدنة الأممية ودخولها حيز التنفيذ في 18 ديسمبر 2018 ولم تتوقف المليشيات الإرهابية عن ارتكاب الخروقات في الوقت الذي تتغاضى الأمم المتحدة عن رفض الميليشيات الالتزام بالهدنة وتنفيذ اتفاقية السويد. وفق بيان المركز الإعلامي لألوية العمالقة.

 





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