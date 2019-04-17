منها المكافأة.. 5 مزايا لبرنامج التدريب على رأس العمل تمهير

2019-04-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية أهم مزايا برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).

وقال “هدف” إن البرنامج يعمل على إعداد وتطوير مهارات وخبرات الخريجين السعوديين للمشاركة بفاعلية في سوق العمل، كما يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي، تزيد من فرص حصوله على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.

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وأيضًا يحصل المتدرب – خلال فترة التدريب – على حقائب تدريبية إلكترونية، بالإضافة إلى أن المتدرب يتقاضى مكافأة مالية مقدارها 3000 ريال يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.

وخامسًا، يحصل المتدرب على تغطية تأمين ضد المخاطر.

جدير بالذكر أن تمهير هو برنامج تدريب على رأس العمل يستهدف خريجي الجامعات السعودية والمبتعثين وتتراوح مدته بين ثلاثة إلى ستة أشهر، لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.