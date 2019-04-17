- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم منها المكافأة.. 5 مزايا لبرنامج التدريب على رأس العمل تمهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
منها المكافأة.. 5 مزايا لبرنامج التدريب على رأس العمل تمهير
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية أهم مزايا برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).
وقال “هدف” إن البرنامج يعمل على إعداد وتطوير مهارات وخبرات الخريجين السعوديين للمشاركة بفاعلية في سوق العمل، كما يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي، تزيد من فرص حصوله على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.
وأيضًا يحصل المتدرب – خلال فترة التدريب – على حقائب تدريبية إلكترونية، بالإضافة إلى أن المتدرب يتقاضى مكافأة مالية مقدارها 3000 ريال يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.
وخامسًا، يحصل المتدرب على تغطية تأمين ضد المخاطر.
جدير بالذكر أن تمهير هو برنامج تدريب على رأس العمل يستهدف خريجي الجامعات السعودية والمبتعثين وتتراوح مدته بين ثلاثة إلى ستة أشهر، لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.
كانت هذه تفاصيل خبر منها المكافأة.. 5 مزايا لبرنامج التدريب على رأس العمل تمهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.