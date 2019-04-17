قرقاش: تأكيد ترامب دعم التحالف إشارة إيجابية في الوقت المناسب

2019-04-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الدعم للتحالف بقيادة المملكة في اليمن إشارة إيجابية استراتيجية، وفي الوقت المناسب.

Advertisements

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إن استخدام الرئيس دونالد ترامب حق النقض ضد قرار للكونغرس يسعى لإنهاء المشاركة الأميركية في الحرب التي يقودها تحالف دعم الشرعية في اليمن.

ووصف ترامب قرار الكونغرس بأنه محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاته الدستورية، الأمر الذي يعرض للخطر أرواح مواطنين وجنودًا أميركيين، في الوقت الحالي وفي المستقبل.

وأضاف ترامب أن الدعم الأميركي ضروري لـ”حماية أمن أكثر من 80 ألف أميركي يعيشون في بعض دول التحالف التي كانت عرضة لهجمات الحوثيين من اليمن”.