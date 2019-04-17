قبل زيارته بساعات.. رئيس وزراء العراق: نحن أمام تحول كبير في علاقتنا مع السعودية

2019-04-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، أنه سيزور المملكة اليوم الأربعاء، برفقة عدد كبير من رجال الأعمال.

وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الأسبوعي، مساء أمس الثلاثاء، “سنتوجه الأربعاء إلى السعودية مع عدد كبير من رجال الأعمال”، موضحًا: “نحن أمام تحول كبير في علاقاتنا مع السعودية”.

Advertisements

وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن “الزيارة إلى السعودية ستكون ملفاتها مكشوفة أمام الجميع”.

ومن المقرر أن تستمر زيارة رئيس الوزراء العراقي يومين، يبحث خلالهما العلاقات الثنائية بين العراق والسعودية، والمستجدات الإقليمية والدولية.

ويصل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى المملكة اليوم على رأس وفد عال المستوى يضم أكثر من 11 وزيرًا، و68 مسؤولًا حكوميًا، وأكثر من 70 رجل أعمال من القطاع الخاص في زيارة تستمر لمدة يومين.

وستحمل الزيارة ملفات مهمة لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والمستجدات في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث ترتكز العلاقات السعودية العراقية على أسس تاريخية ودينية واجتماعية، بالإضافة إلى الرغبة السياسية في الرياض وبغداد لتعميق هذه العلاقات، لتكون انطلاقة جديدة لمرحلة جديدة بين البلدين الشقيقين وهو ما يؤسس لعلاقات استراتيجية تخدم مصالح البلدين.