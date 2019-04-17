تسجيل الروضة في نظام نور بالهوية مستمر.. هنا الرابط وطريقة إنشاء حساب

2019-04-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

يستمر التسجيل في نظام نور بالهوية اليوم الأربعاء، بهدف تلقي طلبات أولياء الأمور لتسجيل الروضات عبر البوابة الإلكترونية من الأحد الماضي في خطوة مهمة تأتي بعد أن أعلنت وزارة التعليم في وقت سابق عن شرط أساسي لضمان قبول الأطفال الراغبين في التسجيل في المرحلة الابتدائية، وهو أن يكونوا قد أتموا بالفعل الدراسة في إحدى الروضات التابعة لوزارة التربية والتعليم والمعتمدة بشكل رسمي من الوزارة أو المعتمد في نظام نور المركزي.

تسجيل الروضات عبر نظام نور بالهوية

وحسب جدول تسجيل الطلاب في رياض الأطفال عبر نظام نور فقد تقرر أن يتم بدء موعد تسجيل رياض الأطفال المستوى الثالث لجميع الأطفال الذين أتموا عمر الـ (5) أعوام ولم يتموا عمر الـ (6) أعوام مع بداية العام الدراسي السعودي 02-01-1441 هجرياً من التاريخ 14 أبريل 2019 إلى 28 مايو 2020 ميلادياً.

كما تقرر أن يتم بدء موعد تسجيل رياض الأطفال المستوى الثاني لجميع الأطفال الذين أتموا عمر الـ (4) أعوام ولم يتموا عمر الـ (5) أعوام مع بداية العام الدراسي السعودي 02-01-1441 هجرياً من التاريخ 14 أبريل 2019 إلى 28 مايو 2020 ميلادياً.

وتقرر أن يتم بدء موعد تسجيل رياض الأطفال المستوى الأول لجميع الأطفال الذين أتموا عمر الـ (3) أعوام ولم يتموا عمر الـ (4) أعوام مع بداية العام الدراسي السعودي 02-01-1441 هجرياً من التاريخ 14 أبريل 2019 إلى 28 مايو 2020 ميلادياً.

طريقة إنشاء حساب في نظام نور

ويستوجب تسجيل الروضات وجود حساب لولي الأمر في نظام نور وهذا يتم من خلال الخطوات التالية:

١. تسجيل الدخول أو تسجيل جديد (كولي أمر)

٢. طلب التسجيل

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٣. تحديد الصف

٤. بيانات الطالب >> تحديد الروضة >> الإقرار بالبيانات

يذكر أن نظام نور بدأ تسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص ابتداء من يوم 02/08/1440هـ، ويستمر ولا يتوقف حتى تسديد شواغرها أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 22/01/1441هـ.

ويمكن الدخول على البوابة الإلكترونية لـ نظام نور عبر الرابط التالي (هنا)

ما هو نظام نور ؟

ويعتبر موقع نظام نور من خدمات وزارة التعليم للتسهيل على المعلمين وأولياء الأمور والطلاب للتعرف على نتائج جميع المراحل الدراسية حتى الثانوية وتسجيل الأبناء بالمرحلة الابتدائية، ورياض الأطفال، وكذلك تحديث بيانات المعلمين وإبداء الرغبات.

ويمكن من خلال نظام نور الحصول على المزيد من الخدمات مثل طباعة إشعار بمستوى الأطفال في الفصل أو طفل واحد من بينهم، وطباعة الشهادات وغيرها.

كما يتيح نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.

ويهدف نظام نور إلى تقليل الوقت والجهد المبذولين في الحصول على النتائج الخاصة بالطلاب.

كما يعمل نظام نور على ربط الطالب وولي الأمر بالمعلم والمعلمة والإدارة المدرسية؛ بهدف ربط جميع أطراف العملية التعليمية مع بعضها البعض.