الأرصاد عن طقس اليوم : أمطار وغبار مع برد 

2019-04-17

متابعات الخليج 365 - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، تهيؤ الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة و الغبار على مناطق المدينة المنورة، وحائل والقصيم يمتد تأثيرها إلى حفر الباطن ورفحاء والأجزاء الواقعة بينهما، كذلك على مرتفعات مكة المكرمة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض (عفيف، الدوادمي)، كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الباحة، وعسير، وجازان ونجران.

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة،

و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.