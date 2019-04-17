انتحار مواطن ستيني داخل منزله بحي جبل النور بمكة المكرمة

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365- ناصر السلمي:

أقدم مواطن سعودي الجنسية يبلغ من العمر ستين عام على عملية الإنتحار داخل منزله الواقع بحي جبل النور بمكة المكرمة فجر اليوم الأربعاء الموافق ١٤٤٠/٨/١٢هـ وذلك بعد وضعه الحبل على عنقه الأمر الذي أدّى إلى وفاته على الفور.

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وفي التفاصيل التي تحصلت عليها ” الخليج 365 ” فقد ورد بلاغاً لمركز العمليات الموحد 911 وفي تمام الساعة الخامسة والربع فجراً من شخص سعودي يفيد بأن والده قد إنتحر داخل المنزل .

وعند انتقال الفرق الأمنيه وجد الشخص المنتحر داخل غرفه وهو ملقى على ظهره والحبل ملتف في عنقه وقد فارق الحياه حسب افادة ابناءه حيث وجدوه معلق بالحبال.

الجدير بالذكر أنه وبعد التأكد من صحة البلاغ تم اتخاذ الإجراءات النظامية من طلب الادله الجنائيه وفحص الحالة والتي سلمت بعدها القضية بالكامل إلى مركز شرطة المعابده بحكم قربه من موقع الحادثة .