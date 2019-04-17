، شاهد من المزاحمية.. لوحة خلابة رسمتها مياه الأمطار في الرمال الذهبية ،

محمد بن مسعود - الدمام - التُقطت بعدسة طائرة في منتزه الخرارة.. جاذبة المتنزهين ومحبي البر

ملأت مياه الأمطار التي هطلت بشكل كثيف ومتوالٍ خلال الأيام الماضية، منتزه "الخرارة" بالقرب من محافظة المزاحمية، ضاربة موعدًا مميزًا مع بحيرة طبيعية محفوفة بالكثبان الرملية التي تحيط بها من الجهات الأربع.

وأصبح المنتزه بحيرة طبيعية تحفّها الكثبان الرملية من كل جهة، وتستهوي المتنزهين ومحبي البر، وأضحت متنفسًا لأهالي مدينة الرياض؛ نظرًا لقربها من المدينة؛ إذ تبعد عن محافظة المزاحمية ٧كم؛ فيما تبعد عن مدينة الرياض ما يقارب ٥٧كم.

وسميت البحيرة بهذا الاسم "الخرارة" نسبة لخرير الماء، الذي يتدفق فيها من عالي جبال العارض كل عام، ويظل فيها لمدة تصل إلى ٦ أشهر في بعض الأحيان.

وهناك مطالب للهيئات والمؤسسات المهتمة بالسياحة لاستثمار المقومات الطبيعية الموجودة في المكان من مياه وكثبان رملية ومتنزهين؛ لإيجاد منتجات سياحية ملائمة تستوعب الطلب السياحي والإقبال الكبير الذي يحدث في وقت المواسم على مناطق محددة، وإيجاد متنفس لأهالي مدينة الرياض والمحافظات القريبة منها.

عدسة المصور محمد الطويل الطائرة وثّقت جمال تلك البحيرة في لقطات ومناظر خص بها "الخليج 365".