، "الغبار" عنوان تنبيهات "الأرصاد" .. 6 مناطق في الصورة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنبيهان متقدمان للرياض والشرقية لحالة بدأت الثامنة صباحاً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات عدة؛ منها اثنان متقدمان لتقلبات مناخية تتواصل حتى المساء في 6 مناطق.

ففي منطقتَي الشرقية والرياض أصدرت تنبيهاً متقدماً لحالة نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويحد من مدى الرؤية الأفقية؛ بدأت الساعة الثامنة صباحاً وتتواصل حتى الثانية ظهراً، وتشمل: الرياض والمجمعة والزلفي والأفلاج والخرج، فيما تنتهي الحالة في الشرقية الساعة السادسة، وتشمل: الأحساء والدمام والجبيل والنعيرية ورأس تنورة والجبيل.

ونبّهت "الأرصاد" منطقتَي الحدود الشمالية والجوف من حالة نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويحد من مدى الرؤية الأفقية؛ تبدأ الساعة التاسعة وتتواصل للسابعة مساءً، وتشمل في الجوف: القريات وسكاكا وطبرجل، وفي الحدود الشمالية، تشمل: عرعر ورفحا وطريف.

ونبّهت منطقة تبوك من نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويحد من مدى الرؤية الأفقية؛ بدأت الساعة الثامنة وتتواصل حتى الثامنة مساءً وتشمل: تبوك وتيماء والبدع.

ونبّهت منطقة نجران من نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويحد من مدى الرؤية الأفقية، وهطول أمطار رعدية تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى الحادية عشرة مساءً.