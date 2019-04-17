محمد بن مسعود - الدمام - عرض الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو؛ مقطع فيديو لحديثٍ عفوي دار بينه وبين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ في العاصمة السعودية الرياض. وشارك الرئيس الإندونيسي مقطع الفيديو الذي صوّره من خلال جوّاله، على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ في الفيديو "إن شاء الله أزور إندونيسيا وأشوف إخواني وأبنائي هناك .. إندونيسيا بلدنا .. والسعودية ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة بلد كل المسلمين". فيديو .. الرئيس الإندونيسي يصوّر من جوّاله حديثاً عفوياً مع الملك سلمان خالد علي الخليج 365 2019-04-17 عرض الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو؛ مقطع فيديو لحديثٍ عفوي دار بينه وبين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ في العاصمة السعودية الرياض. وشارك الرئيس الإندونيسي مقطع الفيديو الذي صوّره من خلال جوّاله، على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ في الفيديو "إن شاء الله أزور إندونيسيا وأشوف إخواني وأبنائي هناك .. إندونيسيا بلدنا .. والسعودية ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة بلد كل المسلمين". Advertisements 17 إبريل 2019 - 12 شعبان 1440 08:33 AM عرض الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو؛ مقطع فيديو لحديثٍ عفوي دار بينه وبين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ في العاصمة السعودية الرياض. وشارك الرئيس الإندونيسي مقطع الفيديو الذي صوّره من خلال جوّاله، على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ في الفيديو "إن شاء الله أزور إندونيسيا وأشوف إخواني وأبنائي هناك .. إندونيسيا بلدنا .. والسعودية ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة بلد كل المسلمين". ، فيديو .. الرئيس الإندونيسي يصوّر من جوّاله حديثاً عفوياً مع الملك سلمان ،

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