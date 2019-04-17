، بعد تنبيه الأرصاد.. "مدني المدينة" يحذّر من مخاطر التقلبات المناخية ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعا المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر واتباع وسائل السلامة

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة من بعض المخاطر التي قد تصاحب التقلبات المناخية المتوقع استمرارها على أجزاء من المنطقة في محافظات: (بدر، والحناكية، وخيبر، والعيص)؛ وفقاً للتوقعات المناخية وحالة التنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لهذا اليوم الأربعاء حتى نهاية الإجازة الأسبوعية.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، مع أهمية الالتزام بمبادئ السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر كالأودية والشعاب؛ وذلك لما تشكّله من مخاطر عالية على الأرواح والممتلكات.

وشددت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة على أهمية اتباع الإرشادات والتحذيرات التي تنشرها المديرية العامة للدفاع المدني عبر وسائل الإعلام وحساباتها المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الإعلامي لمدني المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني: إن مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية، ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة بالإدارات الخارجية بالمحافظات، والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كل المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة المعنية بتدابير الدفاع المدني؛ متمنين السلامة للجميع.