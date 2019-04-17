مستشار وزير الخدمة المدنية يكشف حقيقة نقل الموظف دون موافقته

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أكد عضو مجلس الشورى سابقاً، والكاتب حمد القاضي، أن وزارة الخدمة المدنية نفت صحة ما نشر عن نقل الموظف دون موافقته؛ رداً على ما يتم تداوله في هذا الشأن.

وقال القاضي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “تواصل معي عدد من الإخوة بعد قراءتهم ما نشر عن نقل الموظف دون موافقته، ولم أحب أستعجل بالكتابة، فتواصلت مع وزير الخدمة المدنية..، واتصل بي المستشار بالوزارة، وأوضح عدم صحة نقل الموظف دون موافقته، وعند نقله يستحق بدلات”.

وأضاف القاضي: “ودِدت بهذه المعلومة طمأنة من قرؤوا معلومة نقل الموظف بدون موافقته، وانزعجوا منها”.

