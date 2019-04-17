غرامات تصل إلى 5 آلاف ريال لمرتكبي مخالفات الذوق العام‎

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حددت لائحة المحافظة على الذوق العام غرامة تصل أعلاها إلى خمسة آلاف ريال لمرتكبي أي من مخالفات المحافظة على الذوق العام، على أن تتضاعف الغرامة حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على اللائحة الأسبوع الماضي، والتي تحظر على مرتادي الأماكن العامة عدداً من السلوكيات، مثل عدم احترام الثقافة والتقاليد وارتداء ملابس غير محتشمة أو تحمل صوراً أو عبارات مسيئة، كما تمنع الكتابة والرسم على الجدران دون ترخيص.

ونصت لائحة المحافظة على الذوق العام على إيقاع غرامة مالية لا تتجاوز خمسة آلاف ريال على مرتكبي هذه المخالفات..، وتُضاعف قيمة الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.

وفوضت اللائحة وزارة الداخلية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات ذات العلاقة تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها، فيما أجازت لمن صدر بحقه غرامة التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة.

