:
.
كشف الإعلامي سعود الشيباني أن 4 من رجال الأمن استشهدوا خلال مداهمة سابقة لإرهابيين في القصيم، بسبب تغطية إحدى القنوات الفضائية للعملية.
وقال الشيباني إن رجال الأمن كانوا يقومون بمحاصرة إرهابيين متحصنين في أحد المواقع بالقصيم، وتسرعت إحدى القنوات الفضائية في نشر الخبر، ما أتاح لأشخاص مرتبطين بالإرهابيين لإرسال عناصرهم للموقع..، وأطلقوا النار على رجال الأمن ما أدى لاستشهاد 4 منهم.
وشدد الشيباني خلال استضافته الإثنين في برنامج “تم” على القناة “السعودية” على ضرورة أخذ وسائل الإعلام الحيطة والحذر في تغطيتها للعمليات الأمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلامي يروي كيف تسببت تغطية تلفزيونية لمداهمة إرهابيين في استشهاد 4 رجال أمن (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.