بالصور.. الأمير خالد الفيصل يدشِّن فعاليات ملتقى ومعرض تجهيزات الحج

دشَّن الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، صباح أمس الإثنين فعاليات: «ملتقى ومعرض تجهيزات الحج الأول لعام 1440هـ»، والذي تضمن عرض أفكار وابتكارات جديدة لخدمة الحجيج.

ينظم فعاليات المعرض المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، بإشراف وزارة الحج والعمرة لأول مرة بالمملكة، وانطلق بورشة عمل بعنوان: «الرؤية الشاملة لتطوير وتشغيل منظومة التفويج»، قدمها اللواء الدكتور محمد بن عبدالله القرني، مستشار وزير الحج والعمرة للعمليات والطوارئ رئيس وحدة التفويج بالوزارة، وتضمنت لقاءً مفتوحًا بين منظمي التفويج بالوزارة، ومسؤولي عمليات تفويج الحجاج بمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، ومؤسسات الطوافة؛ لشرح مبادرة تطوير مخطط شامل لمنظومة التفويج.

وأكد «القرني» أن المنظومة تعد إحدى أهداف رؤية المملكة 2030، التي ستأخذ في الحسبان التغيرات المستقبلية المتوقعة بمنظومة الحج والعمرة بأبعادها التخطيطية والتنظيمية والتشريعية والإدارية والتوعية، وغيرها، بهدف التيسير على ضيوف الرحمن، بخدمات ذات جودة عالية.

وأوضح مستشار وزير الحج والعمرة للعمليات والطوارئ، أن هدف الورشة؛ مناقشة أفضل السبل لتطوير عملية التفويج؛ لضمان سلامة ضيوف الرحمن، وتحديد مهام كل جهة ومسؤولياتها، ومنها أدوار ومهام أعضاء التفويج ومساعديهم بالشركات والمؤسسات، وآليات اختيارهم وتأهيلهم، مؤكدًا أهمية هذه الأدوار في تحقيق «التفويج» المخطط له، والذي يعد عملية مفصلية في أعمال الحج.

Advertisements

وتناول «القرني» الالتزام التام بجداول التفويج، خاصة فيما يخص نظام المتعجلين وغير المتعجلين من الحجاج، وضرورة الالتزام بالبرامج المعدة في اليومين الثاني عشر والثالث عشر، منوهًا بأن هذا سيكون ضمن معايير تقويم أعمال الموسم لكل جهة.

واختتمت بنقاش مفتوح بشأن متطلبات حج هذا العام، للاطلاع على مقترحات الشركات والمؤسسات بشأن آلية «التفويج» إلى الحرم المكي الشريف خلال أيام التشريق الثلاثة، لأداء طوافي الإفاضة والوداع، وتطرقت إلى «التغذية الراجعة»، لما تم في موسم حج العام الماضي من عمليات تفويج، ومعرفة ملاحظاتهم.

كما قدمت وحدة الإبداع بالمجلس التنسيقي برنامج: «صفقات المبدعين»، والذي يعد فرصة لتسويق أفكارهم، ولعقد صفقات مع الشركات المعنية بتجهيزات الحج والعمرة، وتتلخص فكرته في عرض أفكار بعض المبدعين والمبتكرين الشباب على لجنة تحكيم مكونة من خبراء لتقييمها.

وتناول البرنامج فكرة تطبيق: «صحة الحاج والمعتمر»، لحل مشكلة الاكتظاظ بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، ومشكلة لغة التخاطب بين مقدم الخدمة أو الكادر الطبي، والحاج أو المعتمر، كما عرض مرشح آخر، فكرة ساعات: «سمارترتك»، تحمل تطبيق خاص للحد من ضياع الأطفال وكبار السن أثناء مواسم الحج.

بعدها قدم أحد المخترعين المتنافسين فكرة لحقيبة سفر، مرنة وسهلة الفك والتركيب والتخزين بسعر زهيد؛ لتسهم في القضاء على مشكلة ضياع حقائب سفر الحجاج واختلاطها، مشيرا إلى أنها مسجلة بمركز البراءات السعودي.