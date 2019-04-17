بالصور.. محمد بن ناصر يسلم مفاتيح الوحدات لمستفيدي إسكان أوقاف الراجحي بجازان

رعى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري مساء «الثلاثاء» حفل تسليم مفاتيح عدد من الوحدات السكنية التي نفذتها إدارة أوقاف صالح الراجحي للإسكان التنموي على عدد من المستفيدين؛ وذلك بقاعة جازان بفندق نوفتيل، بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان.

وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري الشيخ يعقوب المقري، كلمة استعرض من خلالها أبرز أعمال الجمعية والخطط المستقبلية لها، التي تهدف إلى تأمين المسكن المناسب لمستحقي ومنسوبي الجمعية.

وثمن نائب رئيس الجمعية دعم وجهود أمير المنطقة ونائبه، ومتابعتهما الدائمة لعمل جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري، التي تقوم على تأمين السكن المناسب لهذه الفئة من المحتاجين من أبناء المنطقة، مثمنًا ما قدمته وتقدمه إدارة أوقاف صالح الراجحي للإسكان التنموي لتنفيذ العديد من الوحدات السكنية والمشروعات الخيرية بالمنطقة، راجيًا الأجر والمثوبة للقائمين على المشروع.

عقب ذلك ألقى الأمين العام لأوقاف صالح الراجحي للإسكان التنموي عبدالسلام بن صالح الراجحي كلمة أكد فيها أن «تنفيذ المشروع الذي يقام على ٦٤٥٠ مترًا مربعًا، يأتي ضمن رسالة إدارة الأوقاف الخيرة في وطننا المبارك واهتمامها ومساهمتها في مشروعات التنمية المتنوعة التي انطلقت منها فكرة إنشاء مجمع الشيخ صالح الراجحي للإسكان التنموي بمنطقة جازان بالتعاون مع جمعية الأمير محمد ناصر بن عبدالعزيز للإسكان الخيري».

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وبين الراجحي أن «المشروع يعد مجمعًا نموذجيًّا متكاملًا بكافة المرافق والخدمات، إدراكًا لأهمية العناية بالأسر المستفيدة، الذين هم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا، وتوفير سبل الحياة الكريمة التي يتعاملون معها؛ حيث روعي فيه الموقع المتميز والبناء وفق أفضل المواصفات الإنشائية والمعمارية وأن يكون مجهزًا بجميع إجراءات الأمن والسلامة والتجهيزات الفنية الأخرى».

وأشار الراجحي إلى أن الدعم لم يتوقف عند الإنشاء فحسب، بل قامت إدارة الأوقاف بالتأثيث الكامل لجميع الوحدات حتى يكون جاهزًا للأسر المستفيدة، دون عناء أو تكاليف مادية على الأسر المستفيدة، وجاء ليضاف لعدد من المشروعات التنموية النوعية الطبية والاجتماعية والتعليمية التي سبق لإدارة الأوقاف إنشاؤها في مختلف مناطق المملكة.

ونوه الراجحي بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من دعم ورعاية واهتمام بكل ما يوفر الخدمات النوعية والكريمة لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطاهرة، معربًا عن شكره وتقديره للأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة على الحضور والدعم والرعاية، سائلًا المولى القدير أن يديم الرخاء والاستقرار على مملكتنا الغالية.

وشاهد أمير المنطقة والحضور عرضًا مرئيًّا عن المشروع، وسلم المفاتيح للمستفيدين منه والهدايا التذكارية للداعمين والمتعاونين في تنفيذه، وتسلم أمير المنطقة ونائبه هديتين بالمناسبة.