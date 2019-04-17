

طرابلس 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على مواصلة الجيش الليبي عملياته العسكرية ضد قوات حكومة الوفاق و المليشيات المتعاونة معها، مشيرة إلى تواصل الاشتباكات في عدة محاور بين الجانبين وسط استخدام القصف بالأسلحة الثقيلة و صواريخ جراد و قصف بسلاح الجو على العديد من المناطق بين الجانبين مما أوقع عددًا من القتلى في مدينة طرابلس، موضحة ارتفاع عدد القتلى إلى 174 قتيلاً و758 جريحًا .

و نقلت تأكيد الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فدريكا موغيريني توافق الموقف الأوروبي حيال الأزمة في ليبيا.

وكشفت بيان وزارة الخارجية الفرنسية، بعملها عبر القنوات الثنائية و المتعددة لتشجيع هدنة تشمل جميع الأطراف الليبية لوقف الاقتتال في طرابلس، إلى جانب عمل مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع الصناعية، حتى يمكن وقف إطلاق النار في ليبيا.

و نوهت إلى تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أنه سيذهب إلى ليبيا أو وزير خارجيته موافيرو ميلانيزي «إذا دعت الضرورة»، لكنه استدرك بأن الأولوية الآن تتمثل بوقف إطلاق النار والذهاب إلى طاولة الحوار.

و عرجت صحف ليبيا على إعراب المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة عن قلقه من حدوث انقسام في مجلس الأمن حول الأزمة الليبية مع تفاقم الأوضاع، كاشفًا عن تواصل البعثة الأممية مع الطرفين من أجل وقف إطلاق النار، مبينًا اشتراط الوفاق عودة قوات الجيش الوطني إلى المواقع التي كانت فيها قبل مطلع شهر أبريل.

//انتهى//

07:30ت م

0008





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / اهتمامات الصحف الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.