الان تتابع بالأسماء: «الحرس الوطني» تعلن ترشيح 34 متقدماً على وظائف سلم الرواتب العام والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
دعت وزارة الحرس الوطني (34) مواطناً من المتقدمين على وظائفها المعلن عنها في تاريخ 16/04/1440هـ لمراجعة أي من فروع وزارة الخدمة المدنية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتباراً من يوم الأحد تاريخ 016/08/1440هـ حتى يوم الخميس تاريخ 20/08/1440هـ، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم ، مصطحبين معهم الوثائق التالية:
الهوية الوطنية نسخه منها و أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
معادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخه من كشف الدرجات بالإضافة إلى مفاتيح المعدل.
وأشارت الوزارة إلى أن المعلنة أسماؤهم تمت مفاضلتهم حسب ما ورد في الاعلان والافضلية لغير التربويين ثم التربويين وذلك بناءً على عناصر المفاضلة والمتمثلة في (المؤهل العلمي، المعدل في المؤهل العلمي، الاختبار المهني (تقييم1/رجال) لدرجة البكالوريوس، اقدمية التخرج، ثم الرغبات المكانية) بالإضافة الى اجتياز المقابلة الشخصية.
وأكدت وزارة الحرس الوطني إلى أن من لم يحضر لاستكمال إجراءات ترشيحه خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.
للإطلاع على الأسماء من خلال الرابط التالي:
http://www.sang.gov.sa/Advertising/Pages/.aspx
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