الان تتابع تفاصيل الوظائف الإدارية في جامعة الأمير سطام والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخرج- الخليج 365:
أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز عن عدد من الوظائف الإدارية والهندسية للرجال وعدد من الوظائف الصحية للرجال والنساء وعدد من وظائف بند الأجور والمستخدمين للرجال.
وكذلك وظائف على برنامج التشغيل المباشر ( رجال / نساء ) وترغب في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة حسب المسميات والشروط المعلن عنها.
وطالبت جميع من تتوفر لديه الشروط من المواطنين والمواطنات ويرغب في الدخول للمسابقة التقدم عن طريق (بوابة التوظيف) عبر الموقع الالكتروني للجامعة وتسجيل معلومات وإرفاق مايثبت من مستندات وذلك ابتداءً من الأحد 16 / 8 / 1440 هـ وحتى نهاية يوم الخميس 20 / 8 / 1440 هـ.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل الوظائف الإدارية في جامعة الأمير سطام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.