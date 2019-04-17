طقس اليوم: هطول امطار رعدية بالباحة وعسير وجازان ونجران

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تهيؤ الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم يمتد تأثيرها إلى حفر الباطن ورفحا والأجزاء الواقعة بينهما كذلك على مرتفعات مكة المكرمة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض (عفيف ، الدوادمي).

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كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الباحة وعسير وجازان ونجران .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، و حالة البحر متوسط الموج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 16-36 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.