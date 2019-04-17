شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين ومحمد بن زايد يبحثان مستجدات أحداث المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مستجدات الأحداث في المنطقة.

واستعرض الملك سلمان مع محمد بن زايد أمس (الأربعاء) في قصره بالرياض، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

ورحب خادم الحرمين الشريفين، بولي عهد أبوظبي في بلده المملكة، فيما أبدى محمد بن زايد سعادته بلقاء الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونقل له تحيات أخيه رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، فيما أبدى الملك سلمان تحياته له.

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حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد العيسى، مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم.

كما حضره من الجانب الإماراتي، مستشار الأمن الوطني عضو المجلس التنفيذي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب مستشار الأمن الوطني عضو المجلس التنفيذي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، سفير الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي الشامسي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي ريم الهاشمي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك علي النيادي، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد المزروعي.

من جهة أخرى، بعث خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء ومواساة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في وفاة الشيخ عبدالله سعود المالك الصباح.

وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ وفاة الشيخ عبدالله سعود المالك الصباح - رحمه الله -، وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».