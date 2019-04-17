شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يدشن نظام «مدار» الأمني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

دشن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أمس (الثلاثاء) في مكتبه بديوان الوزارة، نظام «مدار» الأمني التابع للمديرية العامة لمكافحة المخدرات والمتخصص في التحول التقني لإجراءات العمل في فروع مكافحة المخدرات بالمملكة.

واستمع الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال التدشين إلى عرض موجز قدمه مدير مكافحة المخدرات اللواء أحمد الزهراني، عن مهام ووظائف النظام والمراحل التي تم التوصل إليها.

حضر التدشين مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير بندر بن عبدالله بن مشاري، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني.

من جهة ثانية، يرعى وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الأمير عبدالعزيز بن سعود، اليوم (الأربعاء) الحفلة السنوية للجامعة وتخريج 418 طالبا وطالبة من كليات الجامعة بأقسامها المختلفة. وقال معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد البنيان، إن الجامعة وهي تحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلابها وطالباتها، لتؤكد استمرار جهودها في التطوير النوعي لتلبية الاحتياجات الأمنية العربية، لاسيما في مجالات مستجدات التقنية ومتطلبات العصر بهدف الارتقاء بفاعلية أجهزة الأمن العربية وكوادرها.