سلطان بن سلمان ورئيس الصندوق السيادي الروسي يناقشان فرص الاستثمار

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة

التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أمس (الثلاثاء) في الرياض، رئيس الصندوق السيادي الروسي كيريل ديمترييف، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عضو مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة أحمد الخطيب. وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك إلى جانب مناقشة العديد من الفرص الاستثماريه الكبرى في قطاع الفضاء الذي يعد مجالاً اقتصادياً واعداً ويعول عليه عالمياً بشكل كبير . من جهته رحب رئيس الصندوق السيادي الروسي بزيارة الأمير سلطان بن سلمان الرسمية لجمهورية روسيا الاتحادية التي تبدأ اليوم (الأربعاء)، ويعول عليها لدعم أوجه التعاون في مجالات الفضاء، وفتح آفاق كبيرة للاستثمارات المشتركة بين البلدين الصديقين. وسيلتقي الأمير سلطان بن سلمان خلال الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام عدداً من كبار المسؤولين الروس، ويزور مقر مؤسسة الفضاء الحكومية الروسية (روسكو سموس)، ومراكز الأبحاث، والشركات الرائدة في الصناعات المرتبطة بالفضاء، ومركز يوري جاجارين لتدريب رواد الفضاء، ومركز التحكم بالبعثات الفضائية.

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