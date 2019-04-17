الجبير ووزير خارجية روسيا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (موسكو) عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، في العاصمة الروسية موسكو، لقاء ثنائيا مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، على هامش المنتدى العربي - الروسي. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات، إضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى. حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي. ورأس الجبير، وفد المملكة إلى موسكو للمشاركة في المنتدى الوزاري العربي - الروسي في دورته الخامسة، الذي يبحث المنتدى أبرز الملفات الإقليمية ومنها الوضع في سوريا وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى مجالات التعاون في مكافحة الإرهاب، وأوجه التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وينعقد المنتدى الوزاري بمشاركة وزراء خارجية ومسؤولين بارزين من غالبية الدول العربية.

عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، في العاصمة الروسية موسكو، لقاء ثنائيا مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، على هامش المنتدى العربي - الروسي. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات، إضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى. حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي. ورأس الجبير، وفد المملكة إلى موسكو للمشاركة في المنتدى الوزاري العربي - الروسي في دورته الخامسة، الذي يبحث المنتدى أبرز الملفات الإقليمية ومنها الوضع في سوريا وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى مجالات التعاون في مكافحة الإرهاب، وأوجه التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وينعقد المنتدى الوزاري بمشاركة وزراء خارجية ومسؤولين بارزين من غالبية الدول العربية.

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