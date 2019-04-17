تقديم إجازات معلمي الصفوف الأولية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فهد الرياعي - أبها أعلنت وزارة التعليم أمس على لسان متحدثها الرسمي مبارك العصيمي اعتماد 6 حوافز لمعلمي ومعلمات الصفوف الأولية، شملت إجازة نهاية كل فصل دراسي من نهاية الأسبوع الأول من اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية، وتخفيض نصابه إلى 20 حصة أسبوعيا، وإعفاءه من حصص الانتظار والإشراف اليومي والمناوبة، ومنحه الأفضلية في التدريس بالحملات الصيفية، وعدم تكليفه بالملاحظة على اختبارات المراحل الأخرى، وعدم ندبه ولا نقله خلال العام الدراسي لسد العجز إلا برغبته وموافقته.



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