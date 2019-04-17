حساب المواطن يوضح حقيقة الزيادة الربع سنوية على مبالغ الدعم المصروفة

رد برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، على وجود زيادة ربع سنوية ثابتة للدعم المقدم، قائلًا، إن معايير الاستحقاق تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وأشار حساب خدمة العملاء التابع للبرنامج –عبر موقع التواصل تويتر- إلى أنه في الربع الأخير من عام 2018 قام برنامج حساب المواطن بتعديل مبلغ الدعم قبل إجراء الزيادة المنفذة حاليًا في سعر البنزين.

وأضاف أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط.

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وأوضح البرنامج، أن حساب المواطن يقوم بتغطية فرق الزيادة في التعريفة بعد إقرارها، وذلك لضمان عدم تأثر مستفيدي البرنامج جراء الإصلاحات الاقتصادية.

وحول تغيير الآيبان البنكي، أشار حساب المواطن أنه يمكن تغييره عن طريق دخول المستفيد لحسابه ثم «تسجيل الدخول، تفاصيل الطلب، بيانات الحساب البنكي» بشرط أن يكون مرتبطًا باسم مقدم الطلب، ويتم صرف الدعم في حال كان المستفيد مستحقًا على الآيبان القديم الى أن يتم التحقق من الآيبان الجديد.

وأضاف البرنامج، أن الطلب يعتبر مكتملًا مع وجود مرفقات مرفوضة، ويتم التعامل مع الأمر بالدخول إلى البوابة ثم «تفاصيل الطلب، إدارة المرفقات» وحذف المرفقات المرفوضة وتصحيحها، ثم إعادة إرفاقها مرة أخرى، والتوجه الى أيقونة المراجعة والضغط على زر حفظ، والخروج.