السعودية اليوم / وزير الدفاع الأمريكي المكلف يلتقي وزير الدفاع التركي



واشنطن 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واس

التقى وزير الدفاع الأمريكي المكلف باتريك شاناهان، اليوم في العاصمة واشنطن، وزير الدفاع التركي هولوسي أكار .

و قال بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاغون ) إن الطرفين ناقشا عدة قضايا في ظل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مع التركيز على المصالح المشتركة .

و أضاف البيان أن الجانبين أكدا خلال اللقاء أهمية التعاون الثنائي و كحلفاء في حلف شمال الأطلسي ( الناتو ) في تحقيق الأمن و الرخاء الاقتصادي المتبادل لكلا البلدين و المنطقة.

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