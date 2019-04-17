

نيويورك 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واس

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم إعلان حركة طالبان عن هجوم الربيع، وقالوا : إن ذلك لن يؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة و الدمار غير الضروريين للشعب الأفغاني.

وأشار أعضاء المجلس في بيان إلى رغبة الشعب الأفغاني القوية في تحقيق سلام دائم في أفغانستان، مؤكدين أن الدعوات إلى مزيد من القتال لن تؤدي إلى تحقيق سلام دائم.

ودعا الأعضاء جميع أطراف النزاع إلى اغتنام الفرصة لبدء حوار ومفاوضات شاملة بين الأفغان تؤدي إلى تسوية سياسية.

وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد أهمية عملية سلام شاملة من أجل الرخاء و الاستقرار طويل الأمد لأفغانستان، معربين عن دعمهم الكامل لجهود الحكومة الأفغانية لتحقيق هذه الغاية.

وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على استعداد بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان و الممثل الخاص للأمين العام على النحو الذي كلفه به مجلس الأمن، لتقديم مساعيهما الحميدة لدعم عملية سلام شاملة يقودها و يملكها الشعب الأفغاني إذا طلب ذلك، وبالتشاور الوثيق مع الحكومة الأفغانية.

// انتهى //

04:18ت م

0313





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / مجلس الأمن الدولي يدين إعلان حركة طالبان عن هجوم الربيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.