خالد بن بندر وعبدالله بن خالد: سنعمل لخدمة الوطن وتعزيز الصداقة مع بريطانيا والنمسا

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) رفع الأميران خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، وعبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، عظيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير رفع الأميران خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، وعبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، عظيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الثقة الكريمة بتعيينهما سفيرين لخادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة وجمهورية النمسا، على التوالي. وسأل الأميران خالد بن بندر ووعبدالله بن خالد، المولى القدير أن يكونا عند حسن ظن القيادة، وأن يوفقهما لكل خير لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وأن يعملا بكل أمانة وإخلاص على خدمة المملكة ورعاية مصالحها، والعمل على خدمة أبناء المملكة في المملكة المتحدة والنمسا، وتعزيز أواصر الصداقة مع الدولتين. ودعيا الله تعالى أن يسبغ على المملكة وشعبها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.



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