شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان بن سلمان يبحث في روسيا تفعيل اتفاق التعاون في مجال الفضاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يبدأ رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، زيارة عمل رسمية إلى روسيا الاتحادية تستمر ثلاثة أيام.

وسيلتقي خلال الزيارة عدداً من كبار المسؤولين الروس، ويزور مقر مؤسسة الفضاء الحكومية الروسية (روسكو سموس)، ومراكز الأبحاث، والشركات الرائدة في الصناعات المرتبطة بالفضاء، ومركز يوري جاجارين لتدريب رواد الفضاء، ومركز التحكم بالبعثات الفضائية.

وتأتي زيارة الأمير سلطان بن سلمان إلى روسيا استجابة للدعوة التي تلقاها من المبعوث الخاص للرئيس الروسي في مجالات التعاون الدولي والفضاء مدير عام مؤسسة الفضاء الحكومية الروسية الدكتور ديمري روقوزين، وانطلاقاً لسلسلة من الزيارات الاستطلاعية للاطلاع على التجارب الدولية الناجحة في مجالات الفضاء وتوطيداً للعلاقات في هذا المجال مع الدول الصديقة. وتكتسب الزيارة أهمية نظراً للعلاقات التاريخية بين البلدين والتكامل الكبير في مجالات الفضاء بينهما والاتفاقات الموقعة لتطوير هذا التعاون، التي تحظى باهتمام خاص من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتهدف الزيارة بشكل أساسي إلى بناء علاقة إستراتيجية في مجال الفضاء تفعيلاً لبنود الاتفاق الموقع بين البلدين للتعاون في مجال الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية الذي جرى التوقيع عليه خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى موسكو في الخامس من أكتوبر 2017.