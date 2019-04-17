شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج 418 طالبا وطالبةفي جامعة نايف.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يرعى وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، الحفل السنوي للجامعة وتخريج 418 طالباً وطالبة من كليات الجامعة بأقسامها المختلفة.

وقال رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، إن رعاية وزير الداخلية للحفل تأتي تأكيدا للدعم المادي والمعنوي الذي توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لهذه المؤسسة العربية المتميزة.

وبين أن الجامعة وهي تحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلابها وطالباتها، لتؤكد استمرار جهودها في التطوير النوعي لتلبية الاحتياجات الأمنية العربية، لا سيَّما في مجالات مستجدات التقنية ومتطلبات العصر بهدف الارتقاء بفاعلية أجهزة الأمن العربية وكوادرها.