شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق تعاون بين «الرابطة» ومعهد الاستشراق الروسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (موسكو)

أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن جميع الأطروحات الاستشراقية غير المنصفة تلاشت في أرشيف النسيان وبقي الإنصاف أمام الجميع يحيي سنة الخالق في هيمنة الحقيقة.

وأكد في محاضرة ألقاها في معهد الاستشراق الروسي الحكومي الذي استضافه خلال زيارته لروسيا الاتحادية بحضور جمع غفير من أعضاء المعهد من المستشرقين والباحثين والدارسين، الأثر الإيجابي لعدد من المستشرقين الذين أسهموا في نشر الإرث الإسلامي وأنصفوا مضامينه ونوهوا بقيمه الحضارية والإنسانية، مرحباً بالأهداف النبيلة للاستشراق ودعمه لها. وعقد العيسى اجتماعاً مع مدير المعهد فيتالي نعومكين، تلا ذلك توقيع اتفاق تعاون بين الرابطة والمعهد نص على تبادل الخبرات وتحقيق الأهداف المشتركة والتعاون والتنسيق في دراسات تاريخ الإسلام وثقافته، والتعريف بقيم الإسلام النقي من التطرف والتصدي للإسلاموفوبيا، إضافة إلى دراسة اللغة العربية ودعم الاهتمام بها في روسيا، وتنفيذ مشاريع مشتركة؛ من مؤتمرات عملية وندوات ومحاضرات مفتوحة وحلقات نقاش ومعارض وغيرها. كما اتفق الطرفان على تبادل الدعوات والزيارات للمشاركة في الأنشطة التي يقيمها كل طرف، وتنفيذ مشاريع مشتركة تعليمية وبحثية، وتنظيم المعارض والنشر في ما يتعلق بمجالات الاتفاق، علاوة على إعداد ونشر الدارسات العلمية والمرجعية والموسوعية حول نتائج البحث في مجالات الاهتمام المشتركة، وتأمين الدعم العلمي والشرعي للحوار بين الأديان وكذلك بين المذاهب الإسلامية، وتنظيم دورات تدريبية للباحثين والمتخصصين في المؤسسات العلمية والتعليمية والثقافية الروسية والأجنبية.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة تتولى وضع خطة سنوية معتمدة ترسم فيها برامج العمل في اطار مجالات التعاون المشترك وآليات تنفيذها، مع رفع تقرير مفصل عن ذلك إلى الهيئات القيادية في رابطة العالم الإسلامي ومعهد الاستشراق.