شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 800 كادر لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدفعة الثالثة من الدورات التدريبية ضمن مبادرة تدريب الأمن السيبراني (CyberPro)، التي تهدف لرفع كفاءة ومهارات الموظفين الحكوميين العاملين في مجال الأمن السيبراني وطلبة الجامعات حديثي التخرج في التخصصات ذات العلاقة بالأمن السيبراني.

ويقدم التدريب من خلال جهات عالمية متخصصة وتحت إشراف الهيئة، حيث تستهدف المبادرة في عامها الأول تدريب 800 من أبناء وبنات الوطن العاملين في هذا المجال والمقبلين على العمل فيه، وذلك لدعم الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار لدعم تحقيق رؤية 2030.

ويستفيد من دورات الدفعة الثالثة 146 متدرباً ومتدربة من موظفي الجهات الحكومية، حيث اشتملت الدفعة على خمس دورات موزعة على ثلاثة مستويات: مستوى التأسيس والمستوى المتوسط والمستوى المتقدم.

وبلغ إجمالي عدد المتدربين في هذه المبادرة منذ انطلاقها 528 متدربا منهم 378 متدربا من الموظفين في 99 جهة حكومية و150 متدربا من الطلبة حديثي التخرج من 21 جامعة سعودية، كما سيتم تنفيذ دفعة خاصة بطلبة الجامعات المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الحالي سيستفيد منها قرابة 200 طالب وطالبة.