شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صحية «الشورى» لـ«الخليج 365»: لجنة عليا لتوظيف أطباء الأسنان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - زين عنبر ، ذكرى السلمي (جدة)

أفصح رئيس اللجنة الصحية في مجلس الشورى الدكتور عبدالإله ساعاتي لـ«الخليج 365» عن تشكيل لجنة عليا من جهات عدة لدراسة ملف أطباء وطبيبات الأسنان الباحثين عن عمل في إطار توجه الدولة لإيجاد وظائف مناسبة لهم في القطاع لإنهاء معاناة هذه الفئة.

وأكد أن هذه الخطوة من شأنها أن تطوي هذا الملف مع القطاع الخاص في ظل وجود 900 طبيب أسنان عاطل، مشيراً إلى طرح مجلس الشورى في وقت سابق معاناتهم أمام وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الذي أشار إلى إيقاف الاستقدام لقطاع الأسنان، وذلك لفتح المجال لتوظيف أطباء الأسنان السعوديين.

وبين أن بعض الأطباء اضطروا للعمل في المنشآت الصحية الخاصة برواتب لا تتعدى 2000 ريال، إضافة إلى عملهم بعيداً عن التخصص الدقيق لمؤهلاتهم العلمية، علماً أن النمو السكاني يتطلب إيجاد وظائف لأطباء الأسنان في القطاعين الحكومي والخاص. كما طالب عدد من أطباء الأسنان بفتح الابتعاث خارجياً وعلى مستوى الدول العربية لسد الحاجة من توظيفهم.

يذكر أن هيئة التخصصات الصحية أعلنت في وقت سابق وجود 5287 طبيب أسنان سعوديا مصنفا من قبل الهيئة على درجة طبيب أسنان عام، مقابل 9729 طبيبا غير سعودي، و3116 طبيبا متخصصا، منهم 1651 طبيبا غير سعودي، ليبلغ إجمالي العاطلين السعوديين في تخصص طب الأسنان 951 طبيباً وطبيبة.