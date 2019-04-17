شكرا لقرائتكم خبر عن 213 طالبا يتنافسون في مسابقة المهارات الفنية للسيارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

يتنافس 213 طالبا سعوديا في المملكة على مدار 4 ساعات متواصلة للفوز بجائزة المهارات الفنية السنوية الـ16 التي ينفذها المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات، بحضور القنصل الياباني في جدة ومسؤولين وخبراء يابانيين.

وتعد مسابقة المهارات الفنية إحدى أهم المسابقات الاحترافية التي تقيس استعدادات الشباب السعودي للانخراط في مجال العمل بصيانة السيارات والتي تتضمن المهارات الدقيقة والمتقدمة للفنيين السعوديين ما يكسبهم القدر المطلوب من المهارة والتدريب التقني والمعرفي في مجال السيارات.

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وتخضع المسابقة لمراقبة فنية على مستوى عالٍ من الخبرة والمهارة تضم خبراء من جنسيات عدة، أبرزهم من المختصين اليابانيين، ويحضرها ممثلون عن شركات السيارات بالمملكة، ما يكشف عن العلاقة المتميزة بين حكومة المملكة العربية السعودية واليابان.

يذكر أن المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات يعتبر أول معهد غير ربحي في المملكة دعمته الحكومتان السعودية واليابانية بالأرض والمعدات والأجهزة والخبراء، ويتحمل تكاليف التشغيل موزعو السيارات اليابانية في المملكة وصندوق تنمية الموارد البشرية، وافتتحه الملك عبدالله بن عبدالعزيز (رحمه الله) يوم الأربعاء 19 مارس 2003.

هذا وباشر المعهد استقبال الطلاب للعام القادم عبر موقعه www.sjahi.org، ويغطي 35 مدينة في المملكة.